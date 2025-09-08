Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Pumas dio, para el presente Apertura 2025 de la Liga MX, dos golpes fuertes sobre la mesa al acordar los fichajes del emblemático arquero tico Keylor Navas y del experimentado mediocampista galés Aaron Ramsey.

Los jugadores, quienes de inmediato mostraron su agradecimiento a la institución auriazul por la confianza, han entregado alegrías a los aficionados con sus primeros minutos en la cancha.

La más reciente fue la victoria de los universitarios ante Atlas, que llegó gracias a Ramsey, quien luego de ese debut de ensueño, habló sobre su objetivo en México, reconociendo la historia del club y reiterando que buscará darle un campeonato a la institución.

"Mi objetivo es ganar. Vine a un club con una gran historia y quiero ser parte de esa historia y ganar cosas importantes aquí. Paso a paso, este equipo está creciendo. Hemos visto en largos períodos de los partidos lo que somos capaces de hacer", comentó en entrevista con el club.

Ramsey, quien vistió la camiseta del Arsenal en la Premier League, reconoció la calidad de la Liga MX, misma que le ha sorprendido en poco tiempo.

"Para ser honesto, no sabía mucho, pero hablé con algunas personas antes y me dijeron que era una liga de calidad y competitiva. Los partidos en los que he participado hasta ahora han demostrado esa calidad que hay en México".

El internacional con la Selección de Gales en 86 ocasiones agradeció el respaldo de los seguidores, quienes le han mostrado un gran cariño.

"Quiero darles un enorme agradecimiento porque han sido muy buenos conmigo hasta ahora. La bienvenida que recibí ha sido excelente. Estoy orgulloso de representar a este club y espero que tengamos una temporada muy exitosa juntos", finalizó.