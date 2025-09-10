Más Información

Faby Apache, estrella mexicana de la lucha libre, debutó en la WWE; así fue su presentación

Faby Apache, estrella mexicana de la lucha libre, debutó en la WWE; así fue su presentación

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Ya hay acuerdo entre palcohabientes y el estadio Banorte; podrán ingresar al Mundial sin costo extra

Padres de Marco Verde auguran futuro brillante para el medallista olímpico; "Lo vemos campeón mundial"

Padres de Marco Verde auguran futuro brillante para el medallista olímpico; "Lo vemos campeón mundial"

Horario y canales para ver en VIVO el Juego 1 de la Serie del Rey; HOY, miércoles 10 de septiembre

Horario y canales para ver en VIVO el Juego 1 de la Serie del Rey; HOY, miércoles 10 de septiembre

Marco Verde tendrá rival de emergencia en su primera pelea profesional en Las Vegas; su oponente venció al nieto de Muhammad Ali

Marco Verde tendrá rival de emergencia en su primera pelea profesional en Las Vegas; su oponente venció al nieto de Muhammad Ali

La compra de Triple A por parte de la WWE ha permitido, en los últimos meses, una gran exposición para la lucha libre mexicana, lo que ha dado oportunidad a varios estetas mexicanos de presentarse en las diferentes marcas de la empresa estadounidense.

La más reciente en hacerlo fue la luchadora mexicana Faby Apache, una de las gladiadoras con mayor experiencia en la categoría femenina, quien, luego de algunas apariciones en México, realizó su debut en la compañía liderada por Triple H.

Lee también

Apache, hija de uno de los legendarios gladiadores aztecas, tuvo una participación en el más reciente show de NXT, en el que se enfrentó en un combate con límite de tiempo a Lainey Reid, como parte del torneo Speed.

Durante el tiempo que pisó el ring más importante de la industria, la mexicana mostró gran nivel, pero perdió la oportunidad de seguir avanzando al distraerse con Natalya, quien se encontraba en la tribuna observando las acciones.

Lee también

Con su estreno en la WWEFaby Apache engrandece aún más su historia en el deporte, al haber participado previamente en compañías como TNAAEW y, en México, el CMLL.

La siguiente aparición de la mexicana en un evento de WWE será este viernes en Worlds Collide, donde enfrentará a Natalya, en una rivalidad que ha despertado gran emoción entre la afición.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios