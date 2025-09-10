En lo que va de 2025, el deporte mexicano ha obtenido éxitos en diferentes escenarios internacionales.

Con recientes medallas en disciplinas como clavados, flag football y tiro con arco, el país ha asumido un rol protagónico que ha dado impulso al comienzo del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Estos resultados, que demuestran el talento de los atletas nacionales, fueron aplaudidos por Rommel Pacheco, director de la Conade, quien se mostró orgulloso de su gestión y reveló la fórmula que ha permitido, en poco más de once meses, transformar el ambiente entre deportistas e instituciones.

Lee también Así es como te puedes inscribir para el sorteo preferente de boletos para el Mundial 2026

"La clave es el trabajo y la disciplina, ya no como atleta, sino en la oficina, viendo que el recurso llegue. Hay una cercanía con el deportista; ellos tienen mi número de WhatsApp y saben que estoy disponible para ellos en todo momento".

Pacheco, quien ha sido testigo del esfuerzo, afirmó que cada resultado positivo es reconocido y resaltado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien está satisfecha por la forma en que el país se posiciona en los primeros planos.

"La presidenta está muy contenta por los resultados de los deportistas; lo han visto en las conferencias mañaneras. Ella tiene la convicción de que los atletas se vuelven héroes e inspiran a más chicos. La pone feliz que el recurso que ella está dando llegue directamente y se vea reflejado".

Rommel, quien recalcó que todo su esfuerzo está enfocado en brindar facilidades a los deportistas para llegar a la máxima justa deportiva en Los Ángeles, habló sobre la actuación de los arqueros Andrea Becerra y Sebastián García, mostrando ilusión por lograr una presea en 2028.

"Fue un mundial histórico. Ahora, con la modalidad de arco compuesto, que ya es olímpica, nos da una posibilidad más de estar peleando medallas en los Juegos Olímpicos. Estamos a tres años y puede parecer mucho, pero cada movimiento tiene que abonar a la estrategia que tenemos", finalizó.