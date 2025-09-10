Padres de Marco Verde auguran futuro brillante para el medallista olímpico; "Lo vemos campeón mundial"

397 días después de la medalla de plata obtenida ante Asadkhuja Muydinkhujaev en la final de 71 kg en París 2024, Marco Verde se prepara para su tercera pelea como profesional.

Enfrentará al estadounidense Sona Akale en el estadio Allegiant ante más de 60 mil personas y, según el propio Marco, esta pelea está a la altura de aquella batalla por la presea. Sus padres, Fabiola Álvarez y Manuel Verde, que representó a México en los JJOO de Barcelona 1992, se encuentran en Las Vegas acompañando a su hijo y en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, compartieron sus sentimientos de cara a un nuevo reto profesional.

Lee también Canelo Álvarez podría ser el nuevo propietario del Atlas; "¿Por qué no? Soy un hombre de negocios" aseguró

"Estamos muy contentos de estar en Las Vegas en la función de Canelo vs Crawford, estamos muy agradecidos de seguir el camino de nuestro hijo dando un paso más desde el amateurismo a lo profesional", declaró el papá.

Fabiola, destacó que Marco "entrena mucho, es muy dedicado, siempre le ha echado muchas ganas", aspecto que marcó el cambio del amateurismo al profesionalismo.

"Se entrena más, hay más rounds de sparring, hay más entrenamiento, entonces creo que vamos a ganar. Ya sea por nocaut o decisión", agregó el papá.

Lee también Terence Crawford quiere callar bocas y robarle la gloria a Canelo; "Definitivamente voy a ganar el sábado"

Finalmente, augurando un futuro prometedor, coincidieron que "lo vemos campeón mundial, por supuesto, pero todo es un proceso. Todo padre quiere ver a su hijo llegar a la cúspide pero esto es pelea a pelea, se piensa en llegar a campeón mundial pero hay que ir pasito a pasito".