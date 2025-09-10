Terence Crawford quiere callar bocas y robarle la gloria al Canelo Álvarez; "Definitivamente voy a ganar el sábado"

Terence Crawford (41-0-0, 31 nocauts) enfrentará el reto más importante de su carrera ante Saúl Álvarez (63-2-2, 39 por la vía rápida) este sábado en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Más allá de los 50 millones de dólares garantizados, a 'Bud' lo motiva el sueño de convertirse en el único peleador capaz de ganar todos los títulos en tres divisiones distintas en la era de los cuatro cinturones pero, sobre todo, callar las bocas de sus críticos y quienes creen que no podrá superar al tapatío.

"Creo que la gente me está subestimando todo el tiempo, pero eso no importa. Tenemos una pelea el sábado y todas las dudas serán resueltas esa noche", declaró Crawford en conferencia de prensa llevada a cabo en el hotel Fontainebleau.

"Definitivamente voy a ganar, pero al mismo tiempo, perder no afectaría mi legado, ni el de Canelo. Los dos estaremos en el Salón de la Fama por todo lo que hicimos por el boxeo", agregó.

¡PERDER NO AFECTARÁ SU CARRERA! 👀#VIDEO 📹 | Terence Crawford cree que va a vencer al "Canelo" el próximo sábado, pero si no lo logra, no cree que se afecte su legado por tener su lugar asegurado en el Salón de la Fama. pic.twitter.com/ShNE216crM — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 10, 2025

El nacido en Omaha supo ser campeón en cuatro divisiones distintas. Dominó las 135, 140, 147 y 154 libras, ganando los cuatro cinturones en peso ligero y peso wélter y busca agregar el nombre de Saúl Álvarez a su lista de grandes víctimas como Errol Spence Jr., Yuriorkis Gamboa, Kell Brook, Amir Khan o Shawn Porter, a quienes dejó fuera de combate.

"Decían que necesitaba conseguirme otro trabajo porque no sería campeón del mundo... Me dijeron muchas cosas en toda mi vida, y yo solamente dije 'véanme lograrlo'".

Con la confianza que tengo en mi mismo, no me importa lo que diga nadie más", aseguró el estadounidense de 37 años en respuesta a quienes creen que subir dos divisiones para enfrentar al "Canelo" le costará la derrota.

Adoptó con orgullo el rol de villano en esta pelea, donde no teme enfrentarse a más de 70 mil aficionados que alienten al tapatío.

"Por supuesto será una afición pro Canelo, es el día de Independencia mexicana y él ha hecho grandes cosas por acá. Este (Las Vegas) es su segundo hogar, pero estoy emocionado por ser el menos favorito, estoy preparado para eso", concuyó.

