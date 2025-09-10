Eddy Reynoso asegura que Canelo Álvarez va a noquear a Terence Crawford; quiere revancha con Dmitry Bivol

Este sábado, 13 de septiembre, Saul "Canelo" Álvarez pondrá en juego su legado y los cuatro cinturones que lo erigen como campeón indiscutido del peso supermedio; sin embargo, Eddy Reynoso, su entrenador, asegura que el tapatío ganará por nocaut.

En entrevista con CNN, Reynoso declaró que “sé que vamos a noquear a Crawford, estoy seguro que vamos a ganarle a Crawford por nocaut y vamos a ver qué sigue”.

En toda su carrera, "Canelo" ganó 39 de sus 63 victorias por la vía rápida, y este sábado en el estadio Allegiant buscará uno más ante un rival complicado como Crawford; de hecho, el campeón mexicano aseguró que esta será “la mejor pelea de toda la historia”.

En la misma entrevista, al ser cuestionado sobre qué boxeador le gustaría enfrentar antes de que acabe la carrera de Álvarez Barragán, Reynoso no dudó y confesó que quiere derrotar a Dmitry Bivol, responsable de una de dos derrotas que tiene "Canelo" en su récord.

Bivol propinó a Saúl Álvarez la segunda derrota de su carrera. FOTO: AFP

“Sé que Saúl le puede ganar, estuvimos cerca de hacerlo. Después de esta pelea vamos a replantear bien qué es lo que queremos y tengo confianza en Saúl, sé hasta dónde puede llegar (…) me encantaría cerrar el broche con Bivol”, confesó Reynoso.

En mayo del 2022, el campeón mundial de 4 divisiones, "Canelo" Álvarez, y el campeón defensor de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, se enfrentaron en la T-Mobile Arena de Las Vegas y desde entonces no hubo revancha, aunque ambos equipos tienen distintas versiones del por qué.

Por un lado, el manager de Dmitry Bivol, Vadim Kornilov, aseguró que la pelea no se dio porque el Team Canelo nunca se acercó con ellos; el propio "Canelo", en entrevista con Hugo Sánchez para ESPN, aseguró que el equipo de Bivol pidió mucho dinero.

