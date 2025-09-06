Todo lo que necesitas saber de la taquería El Pastor del Rica; negocio del hermano de Canelo Álvarez

En el marco de la pelea que Saúl Álvarez sostendrá contra Terence Crawford, resurgieron imágenes de la vez que el pugilista mexicano estuvo en la inauguración de la taquería “El Pastor del Rica”, emprendimiento de su hermano, Ricardo Álvarez.

Sin tacos, no hay vida. Ese es el lema que se lee en el restaurante, cuyas dos sucursales se encuentran en Guadalajara y San Diego.

Para el menor de los Álvarez Barragán, la preparación del característico platillo mexicano se asemeja al boxeo. A principios de año, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, Ricardo explicó las semenjanzas: “Las dos tienen sus complejidades. Hay muchos retos que resolver con cada cliente. En el boxeo el reto es el contrincante y hay que tener una preparación dura. Aquí hay que preparar con la misma calidad cada taco”.

En la sucursal de Guadalajara, los tacos van desde los 22 hasta los 35 pesos mexicanos, dependiendo de la carne que escoja el consumidor. Mientras que, por su parte, las gringas oscilan entre los 60 y 90 pesos.

El menú de “El Pastor del Rica” también cuenta con la opción de volcanes, cuyo precio va desde los 45 a los 58 pesos; al igual que pedido por órdenes o kilos.

Por la parte de bebidas, existe una disponibilidad que va desde agua de horchata hasta de frutos verdes sin azúcar. Así como postres que pasan de arroz con leche a carlota.

¿Dónde se encuentran las dos sucursales de “El Pastor del Rica”?

Sucursal de Guadalajara, Jalisco:

Calzada Federalistas 2225, Jardines del Valle, 45138 Zapopan, Jalisco, México.

Sucursar de San Diego, California:

645 Broadway, Chula Vista, CA 91910, Estados Unidos.

¿Cuándo y por dónde se podrá ver la próxima pelea del "Canelo" Álvarez?

Sábado 13 de septiembre