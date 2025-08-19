Julio César Chávez demerita un posible triunfo del Canelo sobre Terence Crawford; "No es su peso"

El próximo 13 de septiembre Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a subirse al ring para enfrentarse, en esta ocasión, al estadounidense Terence Crawford. El escenario será el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde estarán en juego los cinturones del campeón tapatío. Sin embargo, para Julio César Chávez, si gana el mexicano, "sería una victoria más" sin demasiado mérito.

Ya que Crawford tendrá que subir dos divisiones de peso para pelear contra Álvarez, el Gran Campeón considera que "todo puede pasar, pero yo no veo por dónde le pueda ganar Crawford. Va a llegar el momento en el que tengan que fajarse y creo que la fortaleza y pegada de Canelo, va a ganar (Canelo)”, declaró Chávez.

Así mismo, quien para muchas personas es el mejor boxeador de la historia, aseguró que no tiene posibilidades el estadounidense contra Canelo.

“Un triunfo nada más (Si Canelo supera a Crawford), si fuera de su peso, pues está bien. Pero vuelvo otra vez atrás, ¿Ustedes le ven posibilidad a Crawford?“, concluyó.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo?

Día: 13 de septiembre

Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas

