¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford este sábado 13 de septiembre?

El Allegiant Stadium de Las Vegas será testigo del regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a un ring estadounidense. El mexicano enfrentará en combate por el título unificado de peso supermediano a Terence Crawford.

El sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la tradicional pelea del tapatío a mediados del mes patrio. El combate pactado a 168 libras (76.2 kilogramos) enfrentará al considerado mejor libra por libra ante el veterano estadounidense de 37 años, quien llega invicto al combate.

El estadounidense llega invicto a la pelea con marca de 41 victorias, 31 por la vía del knock out. ‘Canelo’, por su cuenta, presume un récord de 63 victorias (39 por KO), dos empates y dos empates. El mexicano tiene la encomienda de sacarse la espina de la insípida victoria ante el cubano William Scull.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford?

En la pelea estarán en juego los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo será transmitida por Netflix.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford