Saquon Barkley es elegido mejor jugador en toda la NFL; encabeza la lista de los 100 mejores elementos de la liga

Saquon Barkley fue elegido el mejor jugador de la temporada 2024 de la NFL, campaña en la que debutó con los Eagles de Filadelfia y ganó el Super Bowl LIX. La lista fue hecha por otros jugadores de la NFL y premió a la superestrella de los actuales monarcas de la liga.

Claiming the top spot in this year's NFL Top 100 pic.twitter.com/PHOVoSmrQ7 — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 2, 2025

Solo 101 yardas separaron a Barkley de romper el récord de yardas terrestres en una sola temporada, que consiguió Eric Dickerson (2,105) en 1984. Sin embargo, Barkley (2,504) pudo romper la marca de más yardas por tierra en una campaña, incluyendo playoffs, que estableció Terrell Davis (2,476) en 1998.

La llegada de Barkley a la ciudad del amor fraternal fue de impacto inmediato tras robarle a los Giants de Nueva York a su mejor jugador en la agencia libre y convertirlo en la superestrella que nunca pudo ser en la Gran Manzana.

Lee también Horarios y canales para ver EN VIVO la Semana 1 de la NFL; ocho juegos serán transmitidos por televisión en México

Barkley fue nombrado Jugador Ofensivo del Año en 2024, logró 15 touchdowns, más cinco en la postemporada y coronó la campaña con la victoria en el Super Bowl LIX en donde Filadelfia aplastó Kansas City.

El Top 10 de la NFL

Año con año los jugadores de la NFL son entrevistados por NFL Films para enlistar a los 100 mejores elementos en toda la liga. Barkley encabezó el listado, pero hubo grandes nombres que entraron entre los 10 mejores jugadores de la liga.

.@Eagles RB Saquon Barkley is ranked No. 1 on the NFL Top 100 Players of 2025!@NFLFilms @Saquon pic.twitter.com/HU2x7kL8r2 — NFL (@NFL) September 2, 2025