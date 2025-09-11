Rayados "le roba" bombazo a Pumas en el cierre del mercado de pases; Anthony Martial jugará en Monterrey

En las últimas horas del mercado de transferencias, el Monterrey cerró un nuevo bombazo para buscar el título del torneo Apertura 2025. Se trata del futbolista

francés Anthony Martial, actualmente en el AEK Atenas de la Liga de Grecia.

De acuerdo con Diego Armando Medina, el delantero llegó a un acuerdo con la directiva encabezada por José Antonio 'Tato Noriega y con el club griego por 4.5 millones de dólares.

Otro reportero cercano al Monterrey como Felipe Galindo, señalo que "la directiva viajará a Grecia para realizar exámenes médicos y físicos y llega en su mejor momento".

En su destacada carrera, Martial supo ser campeón de la UEFA Nations League con Francia y de la UEFA Europa League con Manchester United.

TUDN, reveló que Pumas también buscó al francés, pero en cuanto llegó la oferta de Rayados, el goleador rechazó al Club Universidad Nacional.

Actualmente con 29 años, Martial supo jugar en equipos como el Olympique de Lyon, el AS Monaco, el Manchester United, Sevilla y finalmente, el AEK Atenas. Llega a la Ia Liga MX para unirse a nombres como Sergio Ramos, Oliver Torres, Lucas Ocampos o Sergio Canales, como los jugadores con pasado europeo que visten la camiseta del Monterrey.