Canelo Álvarez explicó por qué no será acompañado por ningún artista previo al combate con Terence Crawford

En la última conferencia de prensa llevada a cabo en la T-Mobile Arena, previo al combate estelar del sábado 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas, Saúl 'Canelo' Álvarez anunció "el fin de una tradición" como lo era salir acompañado por algún artista antes de subirse al ring.

"Quiero caminar con mi equipo porque este momento lo hemos esperado toda mi carrera y quiero que seamos solamente nosotros", respondió Canelo cuando fue cuestionado al respecto.

Este fin de semana, con motivo de la pelea del Canelo y la antesala de la Independencia de México, en Las Vegas habrá espectáculos de artistas como la Banda MS, Carín León y habrá un homenaje a Vicente Fernández , por lo que podría esperarse que alguno de ellos acompañara al campeón indiscutido del peso supermediano al ring en el hogar de los Raiders de la NFL.

Sin embargo, Álvarez ha hecho énfasis toda la semana que esta pelea contra Crawford es una de las más especiales de su carrera y una de las más grandes de la historia, por lo que reveló que desea atesorar este momento con su equipo y que los reflectores de su salida al ring se la lleven ellos.

Artistas como Pepe Aguilar, J Balvin, Grupo Girme o Luis R. Conriquez, autor de la canción "Mexicano soy", con la que Canelo se presentó esta noche en la T-Mobile Arena, han sido parte de las salidas al ring del campeón tapatío, que esta vez, no tendrá artistas a su lado antes de pelear contra Terence Crawford.

