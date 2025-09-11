Marco Verde: ¿Cuándo y dónde ver su pelea ante Sona Akale?

No importa que le hayan cambiado el rival a días de su tercera pelea profesional, Marco Verde está listo para enfrentar el reto de vencer al estadounidense Sona Akale.

El medallista olímpico en Paris 2024 será el protagonista de la primera pelea en la gran cartelera que antecede el combate estelar entre Saul ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

En la última conferencia de prensa antes de la ceremonia de pesaje, Marco Verde fue cuestionado si sentía presión por ser llamado a tomar el lugar que dejará Canelo cuando se retire; sin embargo, “Green” evitó meterse en polémicas y aseguró estar listo para esta siguiente pelea.

“Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí, estoy listo para cualquier obstáculo”, declaró Verde.

En primera instancia, Marco iba a enfrentar al puertorriqueño Marcos Osorio-Betancourt, pero una lesión de último minuto provocó su abandono y su lugar lo tomó Sona Akale, a quien va a combatir en seis asaltos en una contienda pactada en 162 libras dentro del peso supermediano.

Mientras Verde tiene dos victorias en sus dos presentaciones como profesional, Akale presume un récord de 12 peleas profesionales con nueve victorias (cuatro de ellas por la vía rápida) y tres derrotas. Su victoria más trascendente fue por decisión unánime sobre Nico Ali Walsh, el nieto del legenario Muhammad Ali, a quien le arrebató su invicto.

¿Cuándo y dónde ver la pelea Marco Verde vs Sona Akale?

Día: sábado 13 de septiembre

Hora: 15:30 hrs (horario Ciudad de México)

Transmisión: Canal de YouTube de la UFC

