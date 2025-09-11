¿Cuáles son las mejores peleas de boxeadores mexicanos en Septiembre?

La tradición del boxeo mexicano en torno al 15 de septiembre es una de las más arraigadas y emblemáticas en el mundo del deporte. El segundo fin de semana del mes patrio es un momento de gran orgullo nacional, y el pugilismo se ha convertido en una forma de expresar el espíritu combativo y la pasión del pueblo tricolor.

Las funciones de boxeo cercanas a esta fecha suelen ser eventos de gran relevancia, con peleas estelares que atraen a miles de aficionados tanto en México como en el extranjero, especialmente en ciudades como Las Vegas.

Boxeadores como Julio César Chávez y Saúl Álvarez han protagonizado peleas memorables en estas fechas, consolidando la conexión entre el pugilismo y la identidad nacional.

Históricamente, las peleas cercanas al 15 de septiembre han sido escenario de momentos icónicos en el boxeo. La primera de ellas ocurrió en 1972 cuando Armando "Mando" Ramos vs Erubey "Chango" Carmona se enfrentaron en el Memorial Coliseum de los Ángeles, California. Este último se impuso por nocaut técnico en el octavo episodio, convirtiéndose así en el primer boxeador tricolor en ganar un título mundial en el mes de septiembre.

¿Cuáles son las mejores peleas de boxeadores mexicanos en el mes de septiembre?

Julio César Chávez vs Mario ‘Azabache’ Martínez

El 13 de septiembre de 1984 el Olympic Auditorium, de Los Ángeles, vio nacer a quien se convertiría en la Leyenda del Boxeo Mexicano. Aquella noche, Chávez dio la sorpresa venciendo por nocaut al final del octavo round al tapatío Mario “Azabache” Martínez por el título súper pluma del CMB.

Julio César Chávez vs Héctor Camacho

El 12 de septiembre de 1992, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, brindaron una pelea que se convirtió en un gran recuerdo del boxeo mexicano. Chávez, entonces campeón mundial superligero del CMB, defendió su título contra un habilidoso Camacho, conocido por su velocidad y estilo evasivo.

La pelea fue un choque de estilos: la presión implacable y el poder de Chávez contra la agilidad y el show de Camacho. Chávez dominó con su característica agresividad, conectando golpes precisos que desgastaron a su rival, y aunque Camacho mostró destellos, no pudo contrarrestar la intensidad del mexicano, quien ganó por decisión unánime.

Oscar De la Hoya vs Julio César Chávez (II)

El 18 de septiembre de 1998, Julio César Chávez tuvo la oportunidad de cobrar venganza ante Oscar De la Hoya. El pleito significaba una revancha para la Leyenda luego de que una de sus pocas derrotas había sido contra el Golden Boy, en 1996, en el Caesars Palace, de Las Vegas.

Ahora, fue en el Thomas & Mack Center, de la misma Ciudad del Pecado donde volvieron a verse las caras. Chávez brindó una gran actuación, se veía muy bien y con gran velocidad, pero, no pudo aguantar el ritmo de combate, y De la Hoya logró retener el cetro welter y darle una dolorosa derrota al Gran Campeón

Sergio ‘Maravilla’ Martínez vs Julio César Chávez Jr.

El 15 de septiembre de 2012, Sergio ‘Maravilla’ Martínez enfrentó a Julio César Chávez Jr. en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, en una pelea por el título mundial de peso mediano del CMB.

Martínez, un boxeador argentino conocido por su velocidad y técnica, dominó gran parte del combate con su movilidad y precisión, superando al mexicano, quien buscaba defender el legado de su padre. A pesar de un dramático duodécimo asalto en el que Chávez Jr. casi logra un nocaut, Martínez se mantuvo firme y ganó por decisión unánime.

Floyd Mayweather vs Saúl Álvarez

El 14 de septiembre de 2013, el Canelo pactó un pleito con el estadounidense con el afán de ganarse el respeto del boxeo mundial. En dicha batalla, estaban en juego los cetros de peso superwelter del CMB y el AMB.

Sin embargo, aquella noche en el MGM Grand de Las Vegas, el tapatío no pudo con la experiencia de ‘The Money’ y se fue con la derrota.

Saúl Álvarez vs Gennady Golovkin II

Tras un polémico empate en su primera pelea, el tapatío y el kazajo se volvieron a enfrentar el 15 de septiembre de 2018. Fue un combate muy aguerrido entre ambos peleadores.

Al final, Álvarez se impuso por la vía de la decisión divida, y la celebración en la T-Mobile Arena en Las Vegas fue en grande, todo perfecto para conmemorar el mes de septiembre, aun cuando una parte de la afición no quedó satisfecha, pues confiaban en un nocaut por parte del mexicano.