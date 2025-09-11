Canelo Álvarez revela cuándo se retirará del boxeo profesional: "Es la edad ideal" aseguró

Cada vez falta menos para el combate entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, el próximo sábado 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas; sin embargo, cuando parece que el Canelo está en su mejor momento, el final de su carrera también se acerca.

Hace unas semanas, en entrevista con CNN, el campeón indiscutido del peso supermediano fue cuestionado sobre el fin de su carrera y si el nacimiento de su nueva hija Eva Victoria, la segunda con su pareja Fernanda Gómez, aceleraría el proceso, a lo que el tapatío respondió sin dejar dudas sobre su futuro.

"No pienso que me agilice el retiro (su nueva hija), eso lo tengo bien claro y es en dos años más. Tengo bien claro eso, siempre he dicho que a los 37 años es la edad ideal, tengo otras metas fuera del boxeo en los negocios y disfrutar mi familia", declaró Álvarez Barragán, que aún tiene dos peleas pendientes en su contrato con Turki Al-Sheikh y otros sueños por cumplir antes de colgar los guantes, como pelear en Japón.

Mientras tanto, su ambición por mantenerse como el mejor libra por libra del mundo se mantiene y así encara la pelea con Terence Crawford.

"Cada pelea es importante, yo me he sentido el mejor toda mi vida desde que empecé en amateur pero él es uno de los mejores también", agregó.

A lo largo de esta semana, Canelo agradeció al ministro árabe por traer la pelea a Las Vegas, ya que su experiencia en Arabia Saudita fue muy complicada por los horarios y no terminar de acostumbrarse físicamente.

"Fue muy diferente pelear a las 6 de la mañana, sientes que no sabes ni donde estás porque tu cuerpo te pide dormir, fue una experiencia complicada en ese sentido y una en la que uno aprende no volver a pelear a esa hora y hacer diferentes cosas, como no irte tantas semanas antes porque por más que quería, no podía adaptarme, la última semana todos los eventos eran a las 9-10 de la noche y tenía que dormirme a las 3 de la tarde, entonces fue muy difícil", concluyó Canelo.