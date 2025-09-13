Prendas llamativas, accesorios excéntricos y ahora unas botas amarillas: José Eduardo Derbez volvió a demostrar que su estilo no conoce de discreción.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo compartió en redes sociales su más reciente adquisición, confirmando su gusto por los lujos. Se trata de unas botas amarillas de la colaboración MSCHF x Crocs, reconocidas por su gran tamaño, su carcasa de goma y su diseño inspirado en los clásicos zuecos de la marca.

En la imagen, el actor combinó el calzado con un pantalón negro y una chamarra amarilla con estoperoles. Con humor, escribió: “Modo discreto para salir a caminar. Bonito inicio de semana!”

Según revelaron sus amigos, José Eduardo ya había expresado su deseo de tener este peculiar accesorio. De hecho, Faisy, conductor de "Me caigo de risa", le comentó en tono de complicidad que finalmente había cumplido su antojo. Otros usuarios reaccionaron con entusiasmo, mientras algunos optaron por la burla, comparándolo con el Teletubby amarillo.

Eduardo Derbez disfruta de comprar accesorios de lujo. Foto: Instagram oficial.

Entre las críticas más directas, se pudieron leer mensajes como: “Qué mal gusto tienes para vestir”, “zapatos de Pocoyó”, “que madure” o “esas botitas nada que ver”.

No obstante, Paola Dalay, esposa del actor, defendió la elección con entusiasmo: “Amooooo, la mejor compra del año definitivamente! De nada por encontrarlas”.

¿Cuánto cuestan las botas de José Eduardo Derbez?

La colaboración lanzada en 2023 solo se consigue en páginas especializadas en sneakers. Los precios van de 9,220 a 17,120 pesos, dependiendo del sitio. En Sneaker Store se ofrecen por 11,500 pesos, mientras que en Goat varían entre 7,596 y 15,751 pesos.

Lentes y más lujos

Las botas no son el único accesorio llamativo en el guardarropa del actor. En marzo pasado, José Eduardo presumió unos lentes futuristas de Balenciaga, valuados en 31 mil pesos. Su hermano Vadhir no dudó en bromear al respecto, comparándolo con un luchador: “Órale, ya llegó Misterio. De dos a tres caídas. Tiembla Paris Fashion Week”.

Además, el hijo de Eugenio y Victoria suele vestir prendas de la marca ¡Ay Güey!, conocidas por sus estampados brillantes y coloridos.