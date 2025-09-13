Más Información

Todas las facetas de Lilia Carrillo, en Bellas Artes

Todas las facetas de Lilia Carrillo, en Bellas Artes

Reconstrucción de patrimonio: faltan inmuebles por concluir en 4 entidades

Reconstrucción de patrimonio: faltan inmuebles por concluir en 4 entidades

Vínculo universitario

Vínculo universitario

Aumento de tarifas en zonas arqueológicas y museos serán solo para extranjeros 

Aumento de tarifas en zonas arqueológicas y museos serán solo para extranjeros 

Nombran a Ana Covarrubias como nueva presidenta del Colmex

Nombran a Ana Covarrubias como nueva presidenta del Colmex

Tras acuerdo con el sindicato, reabre la Biblioteca Vasconcelos

Tras acuerdo con el sindicato, reabre la Biblioteca Vasconcelos

Ni la fuerza de “Superman” pudo salvarlo esta vez. , quien encabezará el reboot de "Highlander", sufrió un accidente durante sus entrenamientos previos al rodaje.

El percance obligó a posponer el inicio de la producción, originalmente previsto para finales de 2025, que ahora comenzará a filmarse a principios de 2026. Aunque no se dieron detalles sobre la gravedad, el retraso sugiere que fue lo suficientemente serio como para modificar la agenda.

Cavill es conocido por la disciplina con la que se prepara para cada personaje: en su etapa como "Superman" transformó su cuerpo con dietas estrictas y entrenamientos intensos, y en otros proyectos también ha llevado al límite sus habilidades físicas y acrobáticas para dominar cada papel.

Lee también:

¿De qué trata el nuevo "Highlander"?

La película es un remake del clásico de 1986 que gira en torno a una guerra milenaria entre guerreros inmortales, condenados a enfrentarse en duelos de espadas hasta que solo quede uno. La única forma de derrotarlos es decapitando al rival.

En esta nueva versión, Cavill interpretará a Connor MacLeod, el último inmortal. La cinta, dirigida por Chad Stahelski, también contará con la participación de Marisa Abela, Russell Crowe y Dave Bautista.

El "Highlander" original, protagonizado por Christopher Lambert y Sean Connery, se convirtió en un fenómeno gracias a su mezcla de acción, batallas y fantasía. Ahora, el reboot producido por Amazon MGM Studios busca revivir la saga y conquistar a una nueva generación de espectadores.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja