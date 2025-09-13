Más Información

Todas las facetas de Lilia Carrillo, en Bellas Artes

Reconstrucción de patrimonio: faltan inmuebles por concluir en 4 entidades

Vínculo universitario

Aumento de tarifas en zonas arqueológicas y museos serán solo para extranjeros 

Nombran a Ana Covarrubias como nueva presidenta del Colmex

Tras acuerdo con el sindicato, reabre la Biblioteca Vasconcelos

reveló recientemente que fue diagnosticada con una nueva enfermedad, además de los problemas en las cervicales que ya se le conocen.

En un encuentro con los medios, la actriz de telenovelas compartió que padece esofagitis: “Es un desastre, solo los doctores saben”, comentó. Actualmente se encuentra bajo tratamiento médico y aseguró que su estado de salud es estable.

“Es cuestión del reflujo. Cuando tienes reflujo, se te va quemando el esófago y obviamente las cuerdas (vocales)”, explicó.

En junio, su ausencia en algunas funciones de la obra “Las Leonas” llamó la atención, ya que no suele faltar a este tipo de compromisos. En ese momento mencionó que tenía un problema en la garganta que no era grave y cuyos síntomas se parecían a los de un resfriado: “Ya no aguanto el tórax de tanta tos. Como si hiciera abdominales”, dijo entonces.

¿Qué es la esofagitis?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la esofagitis es la inflamación e irritación de los tejidos que recubren el esófago, conducto muscular encargado de transportar los alimentos y bebidas de la boca al estómago. Esta condición puede provocar dolor y dificultad al tragar, así como molestias en el pecho.

Factores que pueden causar esofagitis

Entre las principales causas están el reflujo del ácido estomacal hacia el esófago, infecciones, alergias o la ingesta de ciertos medicamentos por vía oral. En casos graves, la enfermedad puede derivar en complicaciones como cicatrices o estrechamiento del esófago, pérdida de peso poco saludable y deshidratación.

Síntomas más comunes

Los síntomas incluyen dolor y dificultad al tragar, sensación de que los alimentos se quedan atorados en el esófago, ardor en el pecho y reflujo ácido.

Otros problemas de salud de Victoria Ruffo

Además de la esofagitis, la actriz también enfrenta hernias lumbares y cervicales, que en ocasiones le provocan fuertes dolores. Debido a este padecimiento, ha tenido que usar silla de ruedas en aeropuertos, especialmente para recorrer largas distancias.

