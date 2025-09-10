Victoria Ruffo y Paola Dalay estaban conmovidas hasta las lágrimas tras despedirse de José Eduardo Derbez en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la madre del actor se mostró emocionada y cuando fue cuestionada sobre el destino de su hijo, compartió, sin dar detalles, que se traba de un retiro.

La versión de la actriz se contradice con la de su hijo, quien aseguró que se iba por cuestiones de trabajo, eso sí, afirmó que lo haría por un buen tiempo, y adelantó que regresaría y se llevaría a su la familia, compuesta por su pareja Paola y su hija Tessa, nacida en junio de 2024.

Victoria Ruffo siembra la duda sobre el destino de José Eduardo

El hijo de Eugenio Derbez no le hizo mucho caso a las palabras que la prensa le contó, había dicho su madre momentos antes; incluso, Victoria, se mostró conmovida y con los ojos llorosos cuando habló del viaje de su hijo de 33 años.

Paola Dalay presume el parecido de su hija Tessa con su padre José Eduardo Derbez.

"Va a un retiro espiritual", dijo al programa "Despierta América", y detalló no saber el tiempo, pues según sus palabras, su hijo no se lo especificó, y agregó que su regreso sería cuando esté listo.

"Pues a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo", expresó, y detalló:

"No sé, no me aclaró bien las cosas, va a ser un viaje muy bonito, se va a divertir mucho, y ya cuando regrese hablamos".

Las declaraciones de Victoria dividieron opiniones en redes, pues aunque muchos especulan sobre el verdadero destino de José Eduardo, otros se ríen y afirman que se trata de una broma de Ruffo, quien habló de lo conmovida de su nuera Paola.

Reconoció lo difícil que es para Paola Dalay ser esposa, ser mamá y estar enamorada; Paola se mostró emocionada al despedirse de José Eduardo, quien le dio un beso en los labios, se despidió amorosamente de su hija Tessa, y aclaró la verdad sobre su viaje.

Aseguró que se trata de un viaje labora porque actuará en una película y dos temporadas de una serie, y que la emotividad de Paola se debía a que cada vez hay más conexión con su hija Tessa, a quien extrañará, pero aseguró que volverá por la familia cuando vaya a grabar la serie.

"Mi mamá porque le gusta generar polémica; si fuera un retiro me fuera a Tepoztlán", dijo entre risas ante los cuestionamientos de la verdadera razón de su viaje.

