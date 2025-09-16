Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Cuernavaca, Mor.- Durante lunes y martes se registraron los en ataques armados, sin embargo, el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, afirmó que los crímenes no corresponden a las fiestas patrias por lo que confirmó saldo blanco.

El primer hecho violento se registró en el municipio de Huitzilac, la tarde del lunes, donde dos hombres murieron como resultado de un ataque a balazos en la colonia Tres Marías, sobre la .

Un tercer hombre herido fue enviado de emergencia a un hospital; en la zona se aseguraron más de 15 casquillos calibre .223.

Este martes por la mañana, en el municipio de Temixco, vecinos de la colonia Alta Palmira reportaron un cuerpo sin vida en la calle Vicente Guerrero, junto a una barranca. La víctima estaba tendida boca abajo y presentaba impactos de armas de fuego.

Unas horas después, a las 10:38 horas, en Tepalcingo, oriente del estado, otro hombre fue asesinado a balazos en la colonia Huitchila. El cuerpo quedó tendido junto a una cartulina con un mensaje vinculado presuntamente al .

Minutos más tarde, a las 10:50 horas, de nueva cuenta en Temixco, habitantes reportaron disparos en la misma colonia Alta Palmira y más tarde la Policía Morelos halló un domicilio con las puertas abiertas, lo que originó un fuerte operativo de fuerzas policiacas y militares.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aseguró que hubo saldo blanco porque estos casos son ajenos a los festejos y descartó incidencias en la entidad con motivo del tradicional Grito de Independencia.

Además resaltó la afluencia turística en los 36 municipios, por lo que en las próximas horas se desplegará un operativo para el regreso de vacacionistas.

