Tras la aplicación de la ley seca, filtros de seguridad para impedir la entrada de armas de fuego y la cancelación de grupos que hacen apología del delito por parte de la alcaldía Tlalpan durante la festividad en San Miguel Xicalco, un grupo de personas bloquea la carretera federal México-Cuernavaca en protesta por las medidas.

“Estamos a favor de las fiestas que se realizan en los pueblos, en ningún momento hemos ni vamos a prohibirlas, pero estamos en contra de la venta de alcohol en vía pública y la presencia de armas de fuego en cualquier evento de nuestra alcaldía”, apuntó la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio en un video publicado en sus redes sociales.

“Hemos manifestado a los organizadores del evento de la fiesta patronal de San Miguel Xicalco que no permitiremos la venta de alcohol y que elementos de seguridad de la alcaldía y de la Ciudad de México, revisarán el ingreso de personas para que no introduzcan armas de fuego. Me da tristeza y me sorprende que los organizadores de la fiesta no estuvieran de acuerdo y han decidido cerrar un tramo de la carretera federal”, expresó la edil en su video.

La alcaldía Tlalpan canceló una serie de presentaciones musicales por hacer apología al delito. Fotos Especiales

La alcaldía emitió un comunicado donde informa que la Ley Seca y medidas preventivas continuarán en fiestas patronales, además de que mantendrán operativos en pueblos originarios.

“Ante inconformidades y bloqueos por la aplicación de Ley Seca y la cancelación de eventos musicales con contenidos que hacen apología del delito, la Alcaldía Tlalpan reitera que la seguridad y la vida están por encima de cualquier interés (...) No se cancelan las celebraciones, pero se suspenden eventos que promuevan la violencia”, se lee en el comunicado.

El bloqueo sigue hasta este momento, y personal de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno se encuentran en el lugar para impulsar la liberación de la vialidad por medio del diálogo.

