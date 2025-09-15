Grito de Independencia: esta es la hora exacta en que Sheinbaum saldrá al balcón de Palacio Nacional

Este lunes 15 de septiembre se conmemora el 215 aniversario de la lucha por la Independencia de México y como es costumbre en cada año, el titular del Poder Ejecutivo encabezará un acto conmemorativo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su primer Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en liderar este acto en la historia del país.

De esta manera, para evitar contratiempos es importante que conozcas los horarios de los eventos planeados para los festejos de este 15 de septiembre. A continuación te compartimos la hora exacta en que la presidenta saldrá al balcón del Palacio Nacional para que no llegues tarde.

Lee también: ¿Lloverá en CDMX durante el Grito de Independencia hoy, 15 de septiembre? Esto se sabe

Alistan Palacio Nacional para primer grito de Independencia de Sheinbaum el 15 de septiembre (05/09/2025). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

¿A qué hora se realizará el Grito de Independencia?

De acuerdo con información oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum saldrá al balcón a las 23:00 horas (hora centro de México) para encabezar la ceremonia cívica del 15 de septiembre.

Durante el evento se tocará la campana y se hondeará la bandera tricolor en alusión al llamado que realizó el cura Miguel Hidalgo en 1810 para dar inició a la lucha independentista. La presidenta ensayó el protocolo con días de anticipación y enfatizó en la importancia de conmemorar este acto en presencia del pueblo de México.

¿Qué artistas se presentarán en el Zócalo y a qué hora?

Como parte de la celebración por el 15 de septiembre, este año también se llevará a cabo un concierto gratuito en la explanada del Zócalo, donde se presentará La Arrolladora Banda el Limón a las 20:00 horas, por lo que unas horas antes podrás disfrutar al ritmo de temas clásicos como "Cabecita Dura" y "El Ruido de tus Zapatos".

Además, para mantener la seguridad de los mexicanos, las autoridades hicieron el llamado a los asistentes de evitar llevar: bebidas alcohólicas, armas de fuego o punzo cortantes, pirotecnia, aerosoles y pinturas, hebillas de cinturón grandes, comida, palos de banderas, cascos y selfie sticks.

Finalmente, si no puedes asistir puedes sintonizar la transmisión en vivo por televisión abierta en los canales de Televisa, TV Azteca y Canal Once. Además, también estará disponible en todas las plataformas oficiales del Gobierno de México: YouTube, Facebook y X.

Lee también: ¿Cuáles son los mejores looks para celebrar el Grito de Independencia 2025, según la IA?

La explanada del Zócalo ya está lista para recibir a miles de capitalinos. Foto: Gabriel Pano/El Universal

También te interesará:

Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov