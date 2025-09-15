Las fiestas patrias son sinónimos de fiesta, antojitos, y orgullo nacional, el momento perfecto para adornar la casa al más estilo mexicano, un momento para reunir a la familia y claro, usar nuestras mejores prendas.

Ya sea vestido de verde, blanco o rojo, hoy 15 de septiembre es la excusa ideal para acicalarse y lucir diferentes estilos durante toda la noche.

Panorámicas del Zócalo de la Ciudad de México, previo a la Ceremonia del Grito de Independencia. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

Estos son los mejores looks para el Grito de Independencia, según la IA

Hoy además de comer tostadas, pozole, o algún platillo mexicano también se puede convertir en una forma de expresión, cultura y presencia, se le preguntó a Chat GPT cuáles serían algunas de las mejores combinaciones para hoy, esto fue lo que contestó:

Estilo tradicional con twist moderno

La IA sugiere rescatar prendas típicas como las blusas bordadas de Oaxaca, las camisas de manta o los rebozos, pero con combinaciones más urbanas: mezclilla oversize, tenis blancos y accesorios metálicos. La clave está en equilibrar lo artesanal con lo contemporáneo.

Outfits monocromáticos patrios

Una tendencia fuerte para este año es apostar por conjuntos de un solo color —verde, blanco o rojo—, pero en cortes modernos: pantalones sastre, blazers ligeros o vestidos midi. Para destacar, la IA recomienda jugar con texturas como lino, cuero vegano o satín.

Streetwear nacional

La moda urbana también tiene cabida. Playeras gráficas con símbolos patrios reinterpretados, gorras bordadas y sneakers de edición especial son parte de los looks más buscados. Aquí, la IA detecta una mezcla entre orgullo nacional y la estética del street style global.

¿Cuáles son los mejores looks para celebrar el Grito de Independencia 2025, según la IA?, Foto generada con Ia

Toques artesanales y sostenibles

La Inteligencia Artificial enfatiza el auge de marcas locales y piezas artesanales hechas a mano. Incorporar un cinturón tejido, un bolso artesanal o accesorios de plata mexicana no solo aporta autenticidad al look, también impulsa la economía de comunidades indígenas y artesanas.

El brillo para la noche

Si la idea es destacar en la verbena nocturna, la IA recomienda looks con lentejuelas o aplicaciones brillantes en tonos patrios. Chaquetas bomber, tops metálicos o faldas con destellos son piezas que convierten la celebración en un evento festivo y fashionista.

*Esta nota fue creada con asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista del Grupo de EL UNIVERSAL.

