Las fiestas patrias se consolidan como una de las temporadas de mayor consumo en los hogares mexicanos, con un repunte significativo en el gasto en alimentos y bebidas, reveló un análisis de NielsenIQ (NIQ).

De acuerdo con la consultora, en septiembre de 2024 las bebidas alcohólicas y no alcohólicas concentraron buena parte del desembolso familiar, con un incremento superior a 50% frente al promedio mensual.

Entre las alcohólicas, los cordiales y el mezcal fueron los de mayor dinamismo; mientras que, en las no alcohólicas, destacaron los jugos, refrescos y tés listos para beber.

La categoría de alimentos también mostró un comportamiento al alza, con un aumento de más de 40% respecto al resto del año.

En ese sentido, la firma dijo que las fiestas patrias no solo son una fecha de celebración, sino también un motor de consumo que impacta directamente en la canasta de los hogares mexicanos. En este periodo, las familias priorizan los alimentos y bebidas para compartir, lo que refleja la importancia cultural de la mesa como punto de encuentro.

El análisis de NIQ también identifica cambios en los canales de compra. El comercio tradicional, tal es el caso de tiendas pequeñas y mercados locales, concentró alrededor del 35% del gasto en septiembre, con un aumento en la frecuencia de visitas. Le siguieron las grandes cadenas de autoservicio con 31%, los clubes de precio con 5% y las plataformas digitales de reparto a domicilio con 3 por ciento.

Otros formatos como las tiendas de conveniencia, minisupers y hard discounters también participaron en el gasto, aunque en menor medida.

“Este comportamiento nos muestra cómo las fiestas patrias no solo representan un aumento en el consumo, sino también un cambio en las dinámicas de compra: se diversifican los canales y se incrementa la frecuencia de visita. Comprender estos patrones permite a las marcas anticiparse y conectar mejor con los consumidores en momentos de gran relevancia emocional y cultural”, dijo NIQ México.

