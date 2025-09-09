Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Tras presentarse el , en el que se propone el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos, la presidenta reveló que su gobierno mandó a realizar una encuesta a la población sobre el consumo de refrescos, y en la que se halló que el 29% de los encuestados consume refrescos todos los días, y que el 88% reconoce que el consumo de refrescos es muy dañino a la salud.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que la encuesta revela que el 45% de la población consultada toma refresco una vez a la semana.

En cuanto a la pregunta "¿Cuál es la principal razón por la que usted toma refresco?", el 50% reconoció que es porque le gustan este tipo de bebidas azucaradas.

"Hicimos una encuesta de qué opina la gente de las bebidas azucarada, los refrescos. Miren, `¿Que tan dañino cree usted que es el consumo de refresco para su salud? 88% muy dañino.

"Estar tomando bebidas de estas, pues también tiene cierta adicción a la azúcar, pero lo que más me llama la atención es que la gente sabe que le hace daño".

En , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que de aprobarse el Proyecto del Paquete Económico 2026, todo lo que se recaude con el IEPS a refrescos, se destinará a atender las enfermedades relacionadas con el abuso de estas bebidas.

"Todo lo que se va a recaudar va precisamente para atender las enfermedades que tiene que ver con el abuso", destacó.

