Tras presentarse el Paquete Económico 2026, en el que se propone el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su gobierno mandó a realizar una encuesta a la población sobre el consumo de refrescos, y en la que se halló que el 29% de los encuestados consume refrescos todos los días, y que el 88% reconoce que el consumo de refrescos es muy dañino a la salud.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que la encuesta revela que el 45% de la población consultada toma refresco una vez a la semana.

En cuanto a la pregunta "¿Cuál es la principal razón por la que usted toma refresco?", el 50% reconoció que es porque le gustan este tipo de bebidas azucaradas.

"Hicimos una encuesta de qué opina la gente de las bebidas azucarada, los refrescos. Miren, `¿Que tan dañino cree usted que es el consumo de refresco para su salud? 88% muy dañino.

"Estar tomando bebidas de estas, pues también tiene cierta adicción a la azúcar, pero lo que más me llama la atención es que la gente sabe que le hace daño".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que de aprobarse el Proyecto del Paquete Económico 2026, todo lo que se recaude con el IEPS a refrescos, se destinará a atender las enfermedades relacionadas con el abuso de estas bebidas.

"Todo lo que se va a recaudar va precisamente para atender las enfermedades que tiene que ver con el abuso", destacó.

