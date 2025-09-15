Más Información

¿Lloverá en CDMX durante el Grito de Independencia hoy, 15 de septiembre? Esto se sabe

Ana Martín se une a trend de foto Polaroid con IA y presume imagen con Luisito Comunica

¿Cuáles son los mejores looks para celebrar el Grito de Independencia 2025, según la IA?

¿Qué santo se conmemora hoy, 15 de septiembre?

Pensión Bienestar 2025: ¿quiénes reciben pago hoy, 15 de septiembre?

El clima hoy en la Ciudad de México (CDMX) presenta condiciones atmosféricas inestables que podrían complicar los festejos patrios.

Autoridades meteorológicas advierten de lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas; también hay pronóstico de vientos con rachas fuertes. Se recomienda mantenerse alerta, evitar zonas de riesgo y llevar paraguas o impermeables si tienes planeado asistir al Zócalo esta noche.

El 14 de agosto una intensa lluvia cayó sobre la terminal del sur de Tasqueña. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Clima general: ¿Qué condiciones prevalecen en CDMX hoy?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que fenómenos como la tormenta tropical Mario, un canal de baja presión, la onda tropical número 32 y la inestabilidad atmosférica están interactuando para provocar lluvias fuertes en zonas del norte, centro y poniente de la ciudad. Esas lluvias podrían presentarse en forma de chubascos, tormentas eléctricas y con posible granizo.

¿Cuándo lloverá hoy y a qué hora afectarían los festejos del Grito?

  • Las lluvias más intensas se esperan durante la tarde y noche, previo y durante el Grito de Independencia en el Zócalo.
  • Se prevén tormentas con actividad eléctrica y posible granizo desde aproximadamente las 16:00 hasta las 23:00 horas.

¿Cuáles serán las temperaturas mínimas y máximas hoy?

  • Se espera una temperatura mínima en CDMX de 14 a 16 °C.
  • La máxima estará entre 23 y 25 °C.
  • En el Estado de México, Valle de Toluca, se pronostican mínimas de 10 a 12 °C y máximas entre 19 y 21 °C.
Foto: Captura de pantalla en X
¿Qué recomendaciones dan las autoridades ante el pronóstico?

  • Llevar paraguas o impermeable si sales por la tarde o noche.
  • Evitar transitar por zonas inundables, arroyos, ríos, deslaves o zonas de riesgo.
  • Asegurar puertas y ventanas, evitar estacionar bajo árboles o estructuras que puedan ser arrastradas por el viento.
  • Estar pendiente de alertas de Protección Civil, posible suspensión o cambio de horario en eventos si las lluvias se intensifican.

