Tormenta tropical "Mario": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

El 12 de septiembre se originó la en aguas del Pacífico mexicano. De acuerdo con los pronósticos, se prevé que esta tormenta genere fuertes vientos, lluvias intensas y posibles inundaciones repentinas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su evolución podría generar impactos en diversos estados de la republica.

“El ciclón tropical Mario” es al momento una zona de baja presión identificada en el océano Pacífico que presenta un alto potencial de formación. Foto: Captura de pantalla en X
Estados en alerta y posible trayectoria de la Tormenta Tropical Mario:

  • Jalisco – Zona costera en riesgo por lluvias intensas y viento fuerte.
  • Colima – Posibles lluvias y oleaje elevado en las costas.
  • Michoacán – Atento a lluvias torrenciales y viento de hasta categoría de tormenta tropical.
  • Guerrero – Riesgo de inundaciones y fuertes vientos cerca de la costa.

Trayectoria y formación:

  • Se espera que el sistema se desplace a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, afectando especialmente las zonas antes mencionadas.
  • Los fenómenos asociados incluyen lluvias fuertes, oleaje elevado y vientos significativos.
  • La cercanía al litoral aumenta la atención de las autoridades y el riesgo potencial para la región.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades?

El SMN y Protección Civil han solicitado a la población:

  • Mantenerse atenta a los avisos oficiales.
  • Evitar actividades marítimas y zonas costeras.
  • Preparar medidas de seguridad en el hogar.
  • Extremar precauciones en carreteras por posibles deslaves y encharcamientos.

El llamado principal es a no subestimar la fuerza del fenómeno, ya que las marejadas y corrientes marinas representan un riesgo elevado incluso antes de que el huracán toque tierra.

