Huracán Lorena en México: ¿qué estados afectará el fenómeno meteorológico?; esta es su trayectoria

El huracán mantiene bajo vigilancia a varios estados del noroeste de México.

Autoridades meteorológicas han emitido advertencias por lluvias torrenciales, vientos que superan los 120 km/h y marejadas peligrosas que podrían provocar inundaciones y deslaves.

¿Qué estados serán los más afectados por el huracán Lorena?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el huracán impactará principalmente en Baja California Sur, donde se esperan rachas de hasta 120 km/h y oleaje cercano a 5.5 metros.

También se prevén lluvias intensas en Sonora y Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes en Nayarit y Jalisco. Otros estados como Colima y Michoacán podrían registrar lluvias fuertes, aunque con menor intensidad.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar inundaciones repentinas, deslaves y crecida de ríos y arroyos, especialmente en zonas montañosas y urbanas.

¿Cuál es la trayectoria prevista del huracán Lorena?

Según los pronósticos del NHC, Lorena se desplaza en paralelo a la costa de Baja California Sur con dirección al noroeste a una velocidad de 26 km/h.

  • 3 de septiembre: el ciclón se ubica al sur de Baja California Sur.
  • 4 de septiembre: se espera que continúe avanzando hacia el norte, acercándose a la península.
  • 5 de septiembre: podría degradarse a tormenta tropical al acercarse a tierra en Sonora.
  • 6 de septiembre: se pronostica que siga debilitándose, aunque aún generará lluvias y vientos en la región noroeste.

El fenómeno mantiene actualmente la categoría 1, con vientos sostenidos de 120 km/h, pero su fuerza podría disminuir conforme toque tierra.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades?

El SMN y Protección Civil han solicitado a la población:

  • Mantenerse atenta a los avisos oficiales.
  • Evitar actividades marítimas y zonas costeras.
  • Preparar medidas de seguridad en el hogar.
  • Extremar precauciones en carreteras por posibles deslaves y encharcamientos.

El llamado principal es a no subestimar la fuerza del fenómeno, ya que las marejadas y corrientes marinas representan un riesgo elevado incluso antes de que el huracán toque tierra.

El huracán Lorena es el duodécimo ciclón tropical de la temporada 2025 en el Pacífico, y aunque podría perder fuerza en los próximos días, se espera que deje importantes acumulados de lluvia y afectaciones en varias entidades del noroeste.

