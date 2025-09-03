Pensión del Bienestar 2025: ¿a qué letra le toca pago hoy, 3 de septiembre?; consulta aquí

La Pensión del Bienestar es una de las tantas ayudas económicas que el Gobierno de México otorga, siendo la opción perfecta para que millones de personas reciban un apoyo económico cada dos meses.

Creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y apoyado por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, el programa beneficia a las personas adultas mayores de 65 años.

¿A qué letra le toca pago hoy?

La Secretaría del Bienestar compartió a través de redes sociales y su página oficial el calendario de pagos, el cual comenzó el día primero y terminará el 25 de septiembre, este pago corresponde al quinto depósito (septiembre - octubre).

Hoy 3 de septiembre los apellidos que empiecen con la letra “C” podrán retirar su ayuda económica.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Qué otros programas reciben hoy su depósito y qué cantidad será?

Este mes no será exclusivo sólo para la Pensión del Bienestar, pues programas como Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y Programa Madres Trabajadoras también dispondrán de su dinero.

¿Qué monto corresponde a cada programa?

A continuación te mencionamos el monto de cada:

Programa Madres Trabajadoras : el apoyo es de 1,600 pesos para madres con hijos de 0 a 4 años y de 3,600 pesos para madres con niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad.

: el apoyo es de 1,600 pesos para madres con hijos de 0 a 4 años y de 3,600 pesos para madres con niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad. Pensión Mujeres Bienestar : la ayuda económica es de 3,00 pesos bimestrales, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad.

: la ayuda económica es de 3,00 pesos bimestrales, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Pensión Personas con Discapacidad: el monto es de 3,200 pesos bimestrales.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

