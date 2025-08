La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), denunció que, así como hay “temporada de zopilotes” a nivel nacional contra la presidenta Claudia Sheinbaum, también la hay en Veracruz, ello debido a que el antiguo régimen se niega a morir.

Ante las críticas en su contra por los niveles de violencia registrados en la entidad y una supuesta campaña negra en su contra, afirmó que hace poco más de seis años hubo un cambio de régimen, el cual se niega a morir y hay golpeteos. Y dejó en claro que su objetivo es permanecer los seis años como gobernadora del estado.

“Eso es lo que estamos viviendo, yo mi responsabilidad y mi visión son seis años de estar aquí en Veracruz, tenemos una gran presidenta todavía no tiene un año y he dicho que aún es muy temprano para la temporada de zopilotes y hay que ayudarla a ella. Y si es temporada de zopilotes a nivel nacional pues es temporada de zopilotes a nivel estatal”, acusó.

En su conferencia de prensa semanal, recordó que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se cortó un régimen de 35 años que representaba al neoliberalismo. Aunque destacó que fue un cambio pacífico -dijo-, hay un antiguo régimen que se niega a morir.

“Hay todavía un régimen anterior que se niega a morir, se niega a morir y en esa negación pues hacen contextos, hacen lo que ellos tienen que hacer como oposición con un golpeteo duro a una crítica”, acusó.

Reconoció que pueden tener fallas, pues no son perfectos, pero –indicó- se trabaja día a día, tanto la presidenta como la propia gobernadora; y justificó las posibles críticas en su contra por parte de integrantes de su propio movimiento.

“En este movimiento de fuerzas internas que hay en Morena bueno pues hay de todo, hay voces que podrán estar de acuerdo conmigo o que no podrán no estar de acuerdo conmigo, se respeta (…) si afectan o no afectan al movimiento pues allá ellos, cada quien es responsable, este es un movimiento democrático y eso a veces no lo entendemos: decir que todos deben estar alineados a la gobernadora y no, de ninguna manera, cada quien es libre de decir o pensar sin pasar por el derechos o respeto de otras personas”.

Al mismo tiempo, se mantuvo al margen de hacer declaraciones públicas por los hechos de violencia en la zona norte del estado.

Nahle García remitió a las fiscalías General de la República y General del Estado el análisis y la información que pudiera hacerse pública por el motín ocurrido en el penal de Tuxpan y la aparición de restos humanos en una carretera estatal.

“Las fiscalías trabajan para análisis y esperamos muy pronto den a conocer el análisis que sucede en esa zona”, insistió una y otra vez ante los cuestionamientos.

Adelantó que será entre el jueves y viernes cuando dichas instituciones den a conocer los avances en las investigaciones.

“Vamos a esperar a que la Fiscalía… van muy adelantados, un seguimiento muy adelantado, esperemos que esta semana jueves o viernes tengan ya todo (…) Yo espero que tengan el dato y, por supuesto, tenemos que trabajar en todos los penales, pero vamos a esperar a que de la fiscalía el análisis”, destacó.

Incluso al ser cuestionada sobre áreas de seguridad y de gobernanza, la mandataria también remitió a las fiscalías.

“Como les dije: lo que está ocurriendo en el norte lo dará a conocer la Fiscala el viernes, completito… hoy llegaron 300 elementos de la Guardia Nacional, 80 de la Marina, porque tenemos comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública federal y con Omar García Harfuch y hoy llegó refuerzo importante a la zona norte”.

