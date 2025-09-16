Más Información

Celaya, Gto.- Un joven murió y siete personas más fueron en un baile por las fiestas patrias la madrugada de este martes en el Jardín Principal de la comunidad San Miguel de Octopan.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Celaya, en tanto que peritos forenses ordenaron el traslado del fallecido al Servicio Médico Forense.

A las 2:00 de la mañana del 16 de septiembre de 2025, cientos de personas disfrutaban la festividad mexicana cuando se escucharon múltiples.

Las personas corrieron entre gritos y otras se tiraron al suelo para resguardarse de las balas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya señaló que el suceso presuntamente fue derivado de una riña.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar del conflicto y desplegaron un operativo en busca de los responsables.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Pablo Muñoz Huitrón, señaló que es un hecho lamentable que ya se encuentra en manos de la fiscalía.

“Saldo blanco”

Pese al hecho, la Secretaría de Seguridad y Paz reportó “” en las ceremonias del Grito y festejos que se llevaron a cabo en los 46 municipios del estado.

“Más de 189 mil personas en los 46 municipios de Guanajuato celebraron con orgullo y tranquilidad las ceremonias del Grito de Independencia” y ningún evento fue suspendido.

Dijo que para lograr este objetivo se desplegó un operativo con 2 mil 100 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), distribuidos a lo largo y ancho de Guanajuato, quienes trabajaron en plena coordinación con autoridades federales y municipales.

En esta ocasión y por primera vez, la ceremonia del Grito en Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional (C.I.N.), fue encabezada por una mujer gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo. El evento en el Jardín Principal reunió a 25 mil asistentes y contó con la presentación artística de Los Tigres del Norte.

En un comunicado indicó que en municipios como Irapuato, León y Guanajuato también participaron figuras como Banda Machos, La Kumbre con K y Pepe Linares, respectivamente, quienes lograron llenar las plazas públicas con orden y sin contratiempos.

