Amoltepec. - Tras los hechos violentos entre los municipios de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, en la Sierra Sur de Oaxaca suspenden servicio de transporte y de actividades escolares hasta nuevo aviso en Amoltepec.

Este martes, el directivo de la Secundaria Técnica No. 173 de Amoltepec informó la suspensión de clases hasta nuevo aviso debido a las condiciones de seguridad para salvaguardar la integridad de los trabajadores y de la comunidad estudiantil.

“En atención y respeto a los acuerdos tomados por los distintos niveles educativos, y priorizando en todo momento la seguridad de todos, se ha determinado suspender de manera indefinida las actividades escolares en la Escuela Secundaria Técnica No. 173, a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso”, informaron a través de un escrito.

En estas condiciones de violencia, la línea de Autotransportes Santiago Amoltepec S.A de C.V. también comunicó que suspenderá durante unos días el servicio de transporte de Amoltepec a la Ciudad de Oaxaca, debido a que el paso de lado de Zaniza está bloqueado por seguridad y que las otras vías alternas se mantienen abandonadas por lo que son inseguras, explicaron.

“Por el lado de Zaniza ya no hay paso. La opción de viajar por el lado del Tlaxiaco, por la Mixteca, más sin embargo como todos sabemos es una carretera que ha estado abandonada desde hace aproximadamente 10 años, la mayor parte de la población ha circulado por la vía más corta Amoltepec - Zaniza – Teojomulco para llegar por esta vía a la Ciudad de Oaxaca”, enfatizaron.

Entre otras vías alternas de comunicación está la carretera de terracería que conduce hacía el municipio de Santa Cruz Itundujia, por el lado del Río Puerta hasta Buenavista, sin embargo, esta vía también se encuentra en malas condiciones debido a la temporada de lluvias.

“En coordinación con nuestro equipo de trabajo y los choferes hemos acordado no exponer a las personas que hacen uso de nuestros servicios y de esta manera evitar posibles accidentes. Les solicitamos un poco de paciencia para buscar la mejor opción de viaje, esperando una pronta solución por la vía del diálogo, por la vía pacífica al problema que hoy nos aqueja”, manifestaron en un escrito, la directiva del Autotransportes Santiago Amoltepec S.A de C.V.

Y es que la violencia en esta zona de la Sierra Sur de Oaxaca, empeoró este fin de semana, tras un enfrentamiento entre comunero y pobladores de Amoltepec y Zaniza, en los parajes de Río Ciruelo y Río Algodón, donde una persona perdió la vida y varios resultaron heridos.

Hasta este martes, de acuerdo a pobladores y autoridades suman dos muertos tras el enfrentamiento, varios heridos, personas desaparecidas y cierre de caminos. Así como de cierre temporal de escuelas y centros de salud debido a la violencia con armas de fuego.

afcl/LL