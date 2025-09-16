Más Información

Desfile militar 16 de septiembre: "No encontró lugar ni abrigo", dice Marina sobre huachicol fiscal

Desfile militar 16 de septiembre: "No encontró lugar ni abrigo", dice Marina sobre huachicol fiscal

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

En vivo: Primer desfile militar de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto este 16 de septiembre

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Cuernavaca.- La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Luis Noé “N” y Marcos “N”, por su presunta participación en el secuestro exprés de la chef Zahie Téllez y su esposo, perpetrado en el , en noviembre de 2024.

El fiscal general Edgar Maldonado afirmó que, por los datos de prueba aportados por la fiscalía especializada, un juez impuso prisión preventiva como medida cautelar a los dos imputados y estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Ponderó que este caso es un claro ejemplo de la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales, lo que permite a la Fiscalía General del Estado obtener una eficiencia ministerial, teniendo un incremento del 457 por cierto y 215 por cierto en órdenes técnicas de investigación y cateos, en comparación al periodo de febrero a agosto de 2024.

La semana pasada el secretario de Seguridad en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que uno de los detenidos, Luis Noé “N”, “El Breton”, se identificó como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y encargado de brindar una unidad a Marcos “N” alias “Matute”, otro de los detenidos, para realizar funciones como Policía municipal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses