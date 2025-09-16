Cuernavaca.- La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Luis Noé “N” y Marcos “N”, por su presunta participación en el secuestro exprés de la chef Zahie Téllez y su esposo, perpetrado en el municipio de Huitzilac, en noviembre de 2024.

El fiscal general Edgar Maldonado afirmó que, por los datos de prueba aportados por la fiscalía especializada, un juez impuso prisión preventiva como medida cautelar a los dos imputados y estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Ponderó que este caso es un claro ejemplo de la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales, lo que permite a la Fiscalía General del Estado obtener una eficiencia ministerial, teniendo un incremento del 457 por cierto y 215 por cierto en órdenes técnicas de investigación y cateos, en comparación al periodo de febrero a agosto de 2024.

La semana pasada el secretario de Seguridad en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que uno de los detenidos, Luis Noé “N”, “El Breton”, se identificó como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y encargado de brindar una unidad a Marcos “N” alias “Matute”, otro de los detenidos, para realizar funciones como Policía municipal.

