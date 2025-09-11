Cuernavaca.- El secretario de Seguridad en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó la detención de dos hombres relacionados con el secuestro exprés de la chef Zahie Téllez y su esposo, perpetrado en el municipio de Huitzilac, el 23 de noviembre de 2024, a un costado de la autopista México-Acapulco.

Uno de los detenidos, Luis Noé “N”, “El Breton”, se identificó como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y encargado de brindar una unidad a Marcos “N” alias “Matute”, otro de los detenidos, para realizar funciones como Policía municipal.

Luis Noé “N” estuvo adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuernavaca hasta febrero de 2024, cuando renunció de forma voluntaria, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Los dos presuntos implicados en el plagio de la chef son parte de un grupo de 12 hombres detenidos el domingo pasado, por detonar armas de fuego en el poblado de Chamilpa, norte de Cuernavaca. Ayer la Fiscalía General del Estado retiró cargos contra los dos posibles secuestradores, pero al salir del penal de Atlacholoaya ejecutó órdenes de aprehensión en su contra por la probable comisión de dos privaciones ilegales de la libertad, en su modalidad de secuestro.

“Durante los últimos años se dieron diversos secuestros en Huitzilac y esta célula participó en varios de estos secuestros. Ahorita con intercambio de información con la Fiscalía General del Estado sí están relacionados directamente en el secuestro de la chef, y falta por detener a más personas”, dijo el mando policial en conferencia de prensa.

El secuestro

La mañana del 23 de noviembre de 2024, Zahie Téllez, participante del programa MasterChef y su esposo fueron secuestrados en un tramo limítrofe de la Ciudad de México y Morelos, cuando ella daba una entrevista a un medio de comunicación.

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que al conocer el reporte organizaron un operativo con apoyo de las fuerzas castrenses, y lograron ubicar un vehículo en el que llevaban a las víctimas.

Para lograr dar con el paradero de Zahie Téllez y su esposo se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Morelos, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Sobre los hechos, se informó que un grupo de hombres con armas de fuego amenazaron a la pareja y los obligaron a terminar la entrevista y descender de la unidad. Luego los condujeron por una brecha hasta el lugar donde los mantuvieron retenidos, mientras que uno de los delincuentes abordó la camioneta y se la llevó del lugar.

Las víctimas fueron despojados de sus pertenencias y más tarde las autoridades estatales lograron la ubicación de la camioneta de las víctimas circulando en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac y se realizó la detención de Fernando José de 25 años con domicilio en Xochitepec, quien fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Especializado, adscrito a la FIDAI.

afcl/LL