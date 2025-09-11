Salamanca.- Tres hombres y una mujer identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como integrantes de una célula criminal fueron detenidos tras el rescate de un joven empresario que presuntamente habían secuestrado en Valle de Santiago, Guanajuato.

La fiscalía informó que, en una operación contundente, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) logró rescatar a la víctima de secuestro y detener a los presuntos responsables.

En la acción, los agentes rescataron sana y salva a la víctima sin que su familia tuviera que entregar el dinero que exigían las personas implicadas: María, Octavio, Ignacio y José Antonio.

La FGE indicó que el 26 de agosto de 2025, en la comunidad de San Antonio de Mogotes, de Valle de Santiago, un hombre de 37 años desapareció luego de salir de su negocio. El mismo día su familia comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que le decían que lo tenían privado de su libertad y exigían fuertes sumas de dinero para dejarlo libre.

Los secuestradores además mandaron audios, videos y fotografías de la víctima en los que aparecía “sometido y lastimado".

La familia denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, que inició las indagatorias para ubicar el lugar en el que tenían privada de la libertad a la víctima.

“Un grupo de agentes trabajó en la investigación, con apoyo de en equipo de manejo de crisis, quienes guiaron a la familia durante el proceso”.

Con la información recabada, se logró ubicar un inmueble en la colonia San José de los Naranjos, en Salamanca.

Al ingresar, los agentes detuvieron a varias personas, una de ellas con un arma de fuego, además del rescate con vida de la víctima, quien presentaba lesiones en una mano que le provocaron los agresores.

Los cuatro detenidos fueron puestos frente a un juez penal que determinó su vinculación a proceso penal por el delito de secuestro agravado.

En la audiencia el fiscal detalló que a los imputados se les encontró en posesión de un arma de fuego.

La familia recibió a la víctima con lágrimas de felicidad y agradecimiento a Dios y a las autoridades por tenerlo de vuelta con vida.

