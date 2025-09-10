Restos humanos fueron abandonados en la vía pública en el norte de Veracruz, entidad que ha venido sufriendo una escalada de violencia durante el presente año.

De acuerdo con los reportes policiales, ciudadanos alertaron de la presencia de bolsas con restos anatómicos en el municipio de Espinal, en la región del Totonacapan.

El hallazgo ocurrió la noche de ayer en el Puente de Oriente Medio, un lugar que une a las regiones de Coxquihui y Zozocolco. Junto a las posibles víctimas fueron dejados mensajes firmados por el crimen organizado.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para acordonarlo; en tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación para determinar el número de víctimas.

El hallazgo ocurre horas después que el excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui (ubicado en esa región del Totonacapan), Ramón Valencia, fue privado de la libertad en el norte de Veracruz.

La víctima es hijo del entonces candidato a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros durante las campañas electorales pasadas. Fue a la altura de la comunidad de Sabaneta del municipio de Coxquihui, donde sujetos armados interceptaron al joven político y lo privaron de la libertad.

El pasado sábado, también restos humanos fueron abandonados en una carretera del norte de Veracruz. En el tramo estatal Álamo-Potrero del Llano arrojaron cuerpos descuartizados, sin que hasta ahora se conozca el número de víctimas.

Durante el presente año, la región norte de Veracruz ha sufrido una escala de la violencia, con casos de alto impacto, como el secuestro y asesinato de la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández; el violento motín en el penal de Tuxpan y la aparición de cuerpos descuartizados.

Durante los primeros seis meses del año, en Veracruz se han documentado 53 hechos de extrema violencia en territorio veracruzano, según la organización civil Causa en Común; con un saldo de 65 víctimas mortales.

