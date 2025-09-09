Más Información
El excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia, fue privado de la libertad en el norte de Veracruz.
La víctima es hijo del entonces candidato a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros durante las campañas electorales pasadas.
De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron ayer a la altura de la comunidad de Sabaneta del municipio de Coxquihui, donde sujetos armados interceptaron al joven político y lo privaron de la libertad.
La Fiscalía General del Estado confirmó la privación de la libertad y anunció que inició una carpeta de investigación por “noticia criminal”.
“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y elementos de Seguridad Pública se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, expuso el organismo.
Ramón Valencia sustituyó en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.
Durante el ataque armado, siete de los seguidores del abanderado resultaron heridos de bala.
