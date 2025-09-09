El excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Ramón Valencia, fue privado de la libertad en el norte de Veracruz.

La víctima es hijo del entonces candidato a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros durante las campañas electorales pasadas.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron ayer a la altura de la comunidad de Sabaneta del municipio de Coxquihui, donde sujetos armados interceptaron al joven político y lo privaron de la libertad.

La Fiscalía General del Estado confirmó la privación de la libertad y anunció que inició una carpeta de investigación por “noticia criminal”.

Lee también Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y elementos de Seguridad Pública se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos”, expuso el organismo.

Ramón Valencia sustituyó en la candidatura a la alcaldía a su padre Germán Anuar Valencia, asesinado a tiros en su casa de campaña a finales de abril del presente año, cuando iniciaron las campañas políticas de candidatos a las presidencias municipales.

Durante el ataque armado, siete de los seguidores del abanderado resultaron heridos de bala.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL