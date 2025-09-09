Más Información
Culiacán.- En la comisaria del Limón de los Ramos, a la salida norte de la capital del estado, se reportó un enfrentamiento entre grupos rivales, en el presuntamente un hombre perdió la vida al interior de un vehículo y una vivienda fue incendiada, por lo que fuerzas federales y estatales fueron desplazadas a esa zona.
Sobre el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado divulgo que a las líneas de emergencia del 911 se reportaron detonaciones de armas de fuego, por lo que se desplazó personal militar, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, los cuales ya tienen controlada la situación.
A través de un breve mensaje, la autoridad aseguró que la circulación sobre la carretera México-Nogales, en la zona de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, sin que se tenga la confirmación de personas muertas en las nuevas confrontaciones.
Según los datos que notificaron a las autoridades en los reportes telefónicas fueron en el sentido de que desde la madrugada hombres armados a bordo de camionetas tuvieron una serie de enfrentamientos e incendiaron una vivienda.
afcl/LL