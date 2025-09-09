Culiacán.- A cuatro meses del hallazgo del cuerpo de una mujer con huellas de tortura y una soga al cuello, la cual vestía una pijama, en un camino de terracería que conduce al fraccionamiento Vista del Lago en Culiacán, las autoridades judiciales lograron identificarla, con estudios de genética forense, como María de los Ángeles “N” de 37 años.

La victima que era originaria de la ciudad de Guamúchil, del municipio de Salvador Alvarado, fue identificada con la ayuda de sus familiares que acudieron al Servicio Médico Forense, donde permaneció su cuerpo desde el pasado 7 de mayo de este año.

Tras el hallazgo de su cuerpo, la Fiscalía General del Estado abrió por ley una carpeta de investigación como feminicidio con su identificación oficial como María de los Ángeles, las pesquisas de su caso continúan para identificar y detener a los presuntos responsables de su muerte.

La mañana del día 7 de mayo pasado, las autoridades de seguridad fueron notificadas que cerca de la prolongación de la avenida Álvaro Obregón se localizaba el cuerpo de una persona del sexo femenino, por lo que al acudir certificaron los hechos y resguardaron la zona.

Según los datos aportados, se trató de una fémina de complexión regular, tez blanca, mayor de 30 años, la cual tenía colocada en el cuello una soga y a simple vista presentaba huellas de tortura, sin que esta portara identificación.

