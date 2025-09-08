Culiacán, Sin.- Frente a una escuela primaria de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, un vendedor de cocos, de nombre Luis “N”, fue atacado a balazos por dos personas que viajaban en motociclistas, este fue auxiliado por paramédicos que lo trasladaron a un hospital, donde horas después falleció a causa de las heridas de bala.

Los vecinos de la calle Jesús Ureta, de dicha colonia, al escuchar varias detonaciones de armas de fuego, reportaron de inmediato los hechos a las líneas de emergencia, ante la cercanía del plantel educativo, por lo que la policía estatal y el ejército, al llegar al sitio, encontraron tirada en el piso a una persona, la cual aún presentaba signos vitales.

El joven vendedor de cocos, recibió siete disparos de armas de fuego en diversas partes del cuerpo, heridas que le desencadenaron su muerte, pese a los esfuerzos médicos del hospital donde fue ingresado por los paramédicos.

Lee también Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Elementos de seguridad resguardan la escuela donde se presentaron los hechos (08/09/2025). Foto: Especial

Los datos recopilados por personal de la Fiscalía General del Estado fue en el sentido que personas armadas a bordo de motocicletas, llegaron frente a su negocio semifijo de venta de cocos y sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.

Se conoce que en el plantel educativo al escuchar las primeras detonaciones de armas de fuego, los maestros, implementaron los protocolos de seguridad y orientaron a los alumnos ponerse pecho tierra en el piso, hasta que cesaron los disparos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov