Más Información

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Culiacán, Sin.- Frente a una escuela primaria de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, un vendedor de cocos, de nombre Luis “N”, fue por dos personas que viajaban en motociclistas, este fue auxiliado por paramédicos que lo trasladaron a un hospital, donde horas después falleció a causa de las .

Los vecinos de la calle Jesús Ureta, de dicha colonia, al escuchar varias detonaciones de armas de fuego, reportaron de inmediato los hechos a las líneas de emergencia, ante la cercanía del plantel educativo, por lo que la policía estatal y el ejército, al llegar al sitio, encontraron tirada en el piso a una persona, la cual aún presentaba signos vitales.

El joven vendedor de cocos, recibióen diversas partes del cuerpo, heridas que le desencadenaron su muerte, pese a los esfuerzos médicos del hospital donde fue ingresado por los paramédicos.

Lee también

Elementos de seguridad resguardan la escuela donde se presentaron los hechos (08/09/2025). Foto: Especial
Elementos de seguridad resguardan la escuela donde se presentaron los hechos (08/09/2025). Foto: Especial

Los datos recopilados por personal de la Fiscalía General del Estado fue en el sentido que personas armadas a bordo de motocicletas, llegaron frente a su negocio semifijo de venta de cocos y sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.

Se conoce que en el plantel educativo al escuchar las primeras detonaciones de armas de fuego, los maestros, implementaron los protocolos de seguridad y orientaron a los alumnos ponerse pecho tierra en el piso, hasta que cesaron los disparos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses