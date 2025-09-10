Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Paquete Económico "histórico", destaca Hacienda; sin reforma fiscal, va por mayor recaudación: Edgar Amador

La tormenta que cayó durante la noche del lunes y la madrugada del martes en los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco, , provocó que el Arroyo Seco que corre por la avenida Adolf Horn, se desbordara provocando en varias colonias y colapsando la vialidad en varias de las avenidas principales del municipio.

Lluvias provocaron el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Lluvias provocaron el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Usuarios del transporte público y automovilistas han reportado que tuvieron que pasar la noche en los camiones o en sus vehículos.

Lluvias provocaron el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Lluvias provocaron el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Lluvias provocaron el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP
