La tormenta que cayó durante la noche del lunes y la madrugada del martes en los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco, Jalisco, provocó que el Arroyo Seco que corre por la avenida Adolf Horn, se desbordara provocando inundaciones en varias colonias y colapsando la vialidad en varias de las avenidas principales del municipio.
Usuarios del transporte público y automovilistas han reportado que tuvieron que pasar la noche en los camiones o en sus vehículos.
Con información de Raúl Torres
maot