La tormenta que cayó durante la noche del lunes y la madrugada del martes en los límites entre Tlaquepaque y Tlajomulco, Jalisco, provocó que el Arroyo Seco que corre por la avenida Adolf Horn, se desbordara provocando inundaciones en varias colonias y colapsando la vialidad en varias de las avenidas principales del municipio.

Lluvias provocaron el desbordamiento del río Arroyo Seco en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Usuarios del transporte público y automovilistas han reportado que tuvieron que pasar la noche en los camiones o en sus vehículos.

Con información de Raúl Torres

