Ecatepec, Méx.-La lluvia que se registró la tarde de este martes provocó inundaciones en varios puntos de Ecatepec, lo que afectó la circulación vehicular de conductores particulares, transporte público, entre ellos el del Mexibús y de carga.

El gobierno local envió cuadrillas para desalojar el líquido que se acumuló en varios tramos, lo que también ocasionó que unidades quedaran varadas.

Las cámaras del C4 del Agua detectaron varios puntos donde se registraron encharcamientos, por lo que personal del operativo Tormenta se dirigió a varios sitios, como la vía José López Portillo, esquina con avenida Insurgentes, donde el agua se estancó y dificultó el paso de los automóviles.

En ese lugar, una unidad de transporte público quedó varada, por lo que el personal del Operativo Tormenta apoyó a los pasajeros y los trasladó a un lugar seguro; en menos de 15 minutos el nivel del agua bajó, lo que desahogó el tránsito vial.

En la Vía José López Portillo, a la altura de la estación Fovissste de la Línea 2 del Mexibús, el agua se acumuló y afectó dos carriles de la vialidad, lo que generó retrasos a los conductores.

El personal del Mexibús informó que debido a estas afectaciones, a la altura de las estaciones Ecatepec y Fovissste hubo retrasos en el servicio de Línea 2.

Otros de los puntos fue avenida Nacional, donde el agua alcanzó una altura de aproximadamente 20 centímetros. Trabajadores del organismo local de agua desazolvaron las coladeras y retiraron la basura de las rejillas.

En Jardines de Morelos Sección Bosques hubo anegaciones en varias calles, pero las cuadrillas fueron desplegadas y laboraron en el lugar.

En avenida Revolución, conocida como 30-30, a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentó un encharcamiento, por lo que elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito realizaron reducción de carriles.

El ayuntamiento exhorta a la población a no tirar basura en la vía pública porque cuando se presentan lluvias la corriente arrastra los desechos y tapa las coladeras, lo que impide que el líquido se vaya al drenaje y ocasiona anegaciones en las comunidades.

En Valle de Chalco también se reportaron inundaciones en algunas calles de las colonias Guadalupana y Providencia, así como en el centro del municipio.

Bomberos y cuadrillas del organismo local de agua se desplazaron a esos puntos para destapar las coladeras.

