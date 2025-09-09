Vuelca pipa en la México-Puebla, cierran autopista en ambos sentidos; consulta las rutas alternas

Más Información
Chalco, Méx. - Una pipa que transportada gas L.P volcó en la autopista México-Puebla, a la altura del km 39, cerca de la Plaza de cobro de San Marcos.
Debido al accidente la circulación en ambos sentidos de la autopista está cerrada.
A través de su cuenta de X, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en el lugar se encuentra trabajando su personal, así como elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizan un desfogue controlado del gas L.P por ello pide a la población y automovilistas evitar acercarse al lugar.
Vías alternas
- Dirección Ciudad de México, a la altura del km 63
- Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos
Para más información pone a disposición de la ciudadanía el número 074.
LL