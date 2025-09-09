Vuelca pipa en la México-Puebla, cierran autopista en ambos sentidos; consulta las rutas alternas

Chalco, Méx. - Una pipa que transportada gas L.P volcó en la autopista México-Puebla, a la altura del km 39, cerca de la Plaza de cobro de San Marcos.

Debido al accidente la circulación en ambos sentidos de la autopista está cerrada.

A través de su cuenta de X, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que en el lugar se encuentra trabajando su personal, así como elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizan un desfogue controlado del gas L.P por ello pide a la población y automovilistas evitar acercarse al lugar.

Lee también Suman 55 personas hospitalizadas tras accidente con tren en Edomex; la mayoría están el IMSS de Atlacomulco

Vías alternas

Dirección Ciudad de México, a la altura del km 63

Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos

Para más información pone a disposición de la ciudadanía el número 074.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL