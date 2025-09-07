Ecatepec, Méx.- Ecatepec rompió el “Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura”, jornada de limpieza en la que participó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, de manera simultánea con más de 150 mil mexiquenses en 78 lugares distintos.

“Nosotros como adultos a través del ejemplo podemos dar ese mensaje a nuestras futuras generaciones de depositar la basura en su lugar. Pero junto con ello también decirles que seguimos haciendo lo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos ha pedido y lo ha solicitado a todas las instituciones y a todos los servidores públicos. Trabajar por los demás, trabajar con el poder de servir y eso lo hacemos día con día”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

En Ecatepec, los miles de asistentes superaron el antiguo “Récord Guinness de mayor número de personas recolectando basura” que ostentaba Japón, donde se reunieron 146 mil 700 personas en el distrito Minato de Tokio, en 2018.

Con guantes, costales y escoba en mano, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros realizaron la jornada de limpieza “Ecatepec es Segura”, rodeadas de familias, adultos mayores y niñas y niños que mostraron entusiasmo por recuperar sus espacios públicos.

Gómez Álvarez recordó que su gobierno impulsa las jornadas permanentes “Limpiemos Nuestro EdoMéx” en todo el Estado de México. El evento organizado por el Ayuntamiento de Ecatepec contó con la presencia de integrantes del Gabinete del Gobierno de México, de la entidad mexiquense, autoridades municipales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de reforzar la estrategia de “Más territorio, menos escritorio”.

