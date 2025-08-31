Zacatecas.- Con un conteo oficial de 17 mil 601 personas con vestimentas de moros y cristianos, las fiestas tradicionales de Las Morismas de Bracho quedaron inscritas en los libros del Récord Mundial Guinness como la representación histórica más grande del mundo.

Alfredo Arista, adjudicador oficial para Guinness World Récords, precisó que el récord a superar era de 15 mil personas caracterizadas, por tanto, con esta nueva cifra de participantes debidamente uniformados que cumplieron con todos los requisitos, esta festividad religiosa y cultural ha obtenido esta certificación mundial: "A partir de hoy, ustedes, Zacatecas, son oficialmente asombrosos", dijo.

Después de casi cuatro horas que se inició el conteo de los cofrades en las calles del Centro Histórico, donde se realizó el desfile tradicional, se colocaron ocho accesos por parte del personal de Guinness World Récords, donde se realizó el conteo de cada uno de los integrantes de los batallones de la Cofradía de San Juan Bautista, así como otras cofradías invitadas de varios municipios que acudieron al desfile.

Lee también Cinco libros para conocer la obra de Arnoldo Kraus

A cada participante se le otorgó una pulsera, la cual era escaneada para tener el control de la numeración de cada participante. El conteo terminó cerca de las 13:30 horas, hora en que se emitió la cifra oficial de participantes.

De manera voluntaria acudieron miles de zacatecanos que cada año participan en la escenificación más grande de Las Morismas de Bracho, obra que dura cuatro días en el Lomerío de Bracho. Este año cumple 201 aniversario de historia y tradición generacional, ya que las familias heredan estas tradiciones a sus hijos.

En las escenificaciones participan miles de actores que pertenecen a la Cofradía de San Juan Bautista y en los cuatro días realizan tres representaciones en diferentes jornadas: La Batalla de Lepanto que es un enfrentamiento naval crucial; también se recrea el Coloquio de los 12 Pares de Francia, que relata las historias del Cantar de Roldán y los caballeros de Carlomagno; así como la Decapitación de San Juan Bautista.

Los ejércitos de moros o “zuavos” usan un pantalón bombacho de color rojo, una túnica del mismo color, un fajo azul con el símbolo turco, mientras que en sus espaldas cargan un bolillo enorme y otras frutas. Mientras que los cristianos o “barbones” visten de color tinto, con barbas postizas y capas largas, botas negras y pechera de cuero.