Ecatepec, Méx.—Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec aseguraron un predio donde operaba una toma clandestina de combustible en la colonia Jardines de Morelos, sección Montes.

Tras realizar recorridos en el sector 15, los uniformados atendieron una alerta vecinal por fuerte olor a hidrocarburo, por lo que realizaron un rastreo y ubicaron un predio con obra negra, donde localizaron una toma clandestina en una válvula purga del poliducto de 16 pulgadas del tramo Tuxpan-Azcapotzalco.

Bomberos y Protección Civil desplegaron seis elementos que se encargaron del acordonamiento de la zona y habilitaron una línea en espera de la intervención especializada de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Policía municipal, Marina y Bomberos se encargaron de la seguridad perimetral, en espera de la clausura de la válvula de paso con volante de una pulgada con conexión rápida, a cargo de Pemex y evitar riesgos a la población, y garantizar el aseguramiento del predio.

En enero se localizó y neutralizó una toma clandestina de hidrocarburo en la colonia San Isidro Atlautenco, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Guardia Nacional. Se encontró una manguera de 100 metros conectada a un ducto de Pemex, y personal especializado clausuró la toma. No se reportaron detenidos.

Ecatepec es un punto crítico para el robo de combustible debido a su cercanía con ductos de Pemex, como el Tuxpan-Azcapotzalco. En 2023, en Ecatepec fueron detectadas 111 tomas clandestinas.