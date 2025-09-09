Toluca, Méx.— El gobierno federal expropió 37 predios ubicados en dos municipios del Estado de México: 23 se ubican en Tecámac y 14 en Temascalapa, para los trabajos del Tren Interurbano AIFA-Pachuca, en Hidalgo.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto y la Declaratoria para la ocupación temporal de 21.87 hectáreas en 77 inmuebles de seis municipios de Hidalgo y los dos de la entidad mexiquense.

Tecámac es el municipio mexiquense que concentra dos de los inmuebles con mayor superficie, uno con 11 mil 959.7 metros cuadrados y otra propiedad con 16 mil 271.6 metros cuadrados.

“El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales emitió los dictámenes valuatorios por cada uno de los inmuebles sobre los que se decreta la ocupación temporal, en los que se determinó la indemnización de cada una de las superficies”, se indica.

Tras el dictamen técnico de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, los inmuebles resultaron apropiados e idóneos para la construcción y funcionamiento integral del proyecto, resultando necesario expropiarlos.

A la par, el documento precisa que el proyecto Tren Interurbano AIFA-Pachuca conectará a las entidades federativas de Hidalgo, México y Ciudad de México, generará conexión con otros sistemas de transporte público locales y se trata de un medio de transporte público con un enfoque regional, multimodal y sustentable.