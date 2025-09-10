Más Información
Cuernavaca.- Esta mañana volcó un camión de carga sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, en dirección hacia el sur, con saldo de una persona lesionada.
Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional acudieron de inmediato para auxiliar en la emergencia y coordinar el tránsito vehicular.
Una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos en el lugar, mientras que personal especializado realizó las maniobras para retirar la pesada unidad y liberar la vialidad.
El accidente generó complicaciones en la circulación, hasta que la zona sea despejada.
