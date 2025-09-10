Cuernavaca.- Esta mañana volcó un camión de carga sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, en dirección hacia el sur, con saldo de una persona lesionada.

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional acudieron de inmediato para auxiliar en la emergencia y coordinar el tránsito vehicular.

Una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos en el lugar, mientras que personal especializado realizó las maniobras para retirar la pesada unidad y liberar la vialidad.

El accidente generó complicaciones en la circulación, hasta que la zona sea despejada.

afcl/LL