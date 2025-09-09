Más Información
Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo
Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo
Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas
Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"
Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados
Tijuana.- Una enorme fuga de agua provocó la explosión de la tubería y abrió un socavón de más de 6 metros de diámetro en la colonia Terrazas de la Presa, de Tijuana. Más de 600 colonias quedaron sin agua.
En redes sociales circularon videos en los que se observa un gran chorro de agua, que alcanzó unos cinco metros de alto. Medios locales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas (tiempo de Tijuana).
La explosión afectó un puesto de comida que estaba en la vía pública y a cinco automóviles.
Lee también Reportan feminicidio en Torreón, Coahuila; detienen al presunto responsable
El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García, informó que tanto la tubería como el socavón podrían quedar arreglados en las próximas 72 horas y posteriormente se restablecerá el servicio a las colonias afectadas.
En total son 632 las colonias que están sin agua; la lista completa fue publicada en la página de internet del CESPT.
El funcionario reconoció que la tubería dañada ya había cumplido su ciclo útil y estaba programada su reparación para fin de año, pero “se nos adelantó”.
FOTOS: Inicia construcción del Tren del Norte; conectará CDMX con Nuevo Laredo y pasará por Saltillo y Monterrey
aov/cr