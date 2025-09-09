Tijuana.- Una enorme fuga de agua provocó la explosión de la tubería y abrió un socavón de más de 6 metros de diámetro en la colonia Terrazas de la Presa, de Tijuana. Más de 600 colonias quedaron sin agua.

En redes sociales circularon videos en los que se observa un gran chorro de agua, que alcanzó unos cinco metros de alto. Medios locales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas (tiempo de Tijuana).

La explosión afectó un puesto de comida que estaba en la vía pública y a cinco automóviles.

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García, informó que tanto la tubería como el socavón podrían quedar arreglados en las próximas 72 horas y posteriormente se restablecerá el servicio a las colonias afectadas.

En total son 632 las colonias que están sin agua; la lista completa fue publicada en la página de internet del CESPT.

El funcionario reconoció que la tubería dañada ya había cumplido su ciclo útil y estaba programada su reparación para fin de año, pero “se nos adelantó”.

