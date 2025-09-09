Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados

Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

Diputados aprueban por unanimidad reforma para expedir ley contra extorsión; pasa al Senado

Tijuana.- Una enorme provocó la explosión de la tubería y abrió un socavón de más de 6 metros de diámetro en la colonia Terrazas de la Presa, de . Más de 600 colonias quedaron sin agua.

En redes sociales circularon videos en los que se observa un gran chorro de agua, que alcanzó unos cinco metros de alto. Medios locales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas (tiempo de Tijuana).

La explosión afectó un puesto de comida que estaba en la vía pública y a cinco automóviles.

Lee también

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García, informó que tanto la tubería como el socavón podrían quedar arreglados en las próximas 72 horas y posteriormente se restablecerá el servicio a las colonias afectadas.

En total son 632 las colonias que están sin agua; la lista completa fue publicada en la página de internet del CESPT.

El funcionario reconoció que la tubería dañada ya había cumplido su ciclo útil y estaba programada su reparación para fin de año, pero “se nos adelantó”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses