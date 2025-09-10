Más Información
Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones
Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU
NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua
Pachuca.– La búsqueda de una menor reportada como desaparecida desde el 5 de septiembre en Hidalgo, derivó en el hallazgo de su cuerpo en un predio de la localidad de Acatipa.
La niña identificada como Maricela Bautista, de 11 años, fue vista por última vez en Xochiatipan. De acuerdo con la ficha de búsqueda, vestía una blusa blanca y sandalias de baño al momento de su desaparición.
Durante cinco días, familiares y vecinos de la menor, acompañados por personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaron recorridos en distintas zonas sin obtener resultados.
Fue hasta ayer en que autoridades confirmaron que Maricela había sido localizada sin vida en un predio de Acatipa. Al sitio acudieron elementos de la Procuraduría de Justicia y de la Policía Municipal para efectuar el levantamiento del cuerpo y acordonar el área con el fin de iniciar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, lo que ha generado consternación y enojo entre la población. Los familiares de la menor exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar que no queden impunes.
Hallan restos humanos abandonados al norte de Veracruz; dejan mensajes firmados por el crimen organizado
afcl/LL